Ömer Gururlandırdı

KKTC Güreşcisi Ömer Özyıldırım, Türkiye milli takımına davet edildi.

1-18 Haziran 2019 tarihleri arasında Bursa’da yapılacak olan milli takım kampına davet edilen sporcumuz Ömer Özyıldırım, gururlandırdı.

KKTC sporcuları adına bir ilk olduğunu vurgulayan Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, bu adımın sporcularımızı oldukça motive edeceğini söyledi. Kavaz, güreşçimiz Ömer’e başarılar dilerken, katkı koyan Spor Dairesi’ne teşekkür etti.