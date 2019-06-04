- Pilli’den Bayram Ziyareti
- Tabipleri Birliği’Nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
- Bugün Dünya Ms Günü..
- Daü’De Acil Sağlık Hizmetleri İrdeleniyor
- Ankara’da Yılsonu Lefkara Sergisi
- Şampiyon Team 39’Ers Oldu
- Abd’de Silahlı Saldırı: 12 Ölü
- Akıncı Bayram Mesajında Çözümün Gerekliliğini Vurgulayarak Uyarılarda Bulundu
- Erbay’ın Ölüm Nedeni Tespit Edildi
- 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Sürüyor
- Cezayir’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İptal
- Ömer Gururlandırdı
- Sucuoğlu, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
- Miss Kuzey Kıbrıs, Dünya Turizm Güzellik Yarışması’nda 4. Güzel Olarak Taçlanmıştır
- Salon Hizmete Açılıyor
- Pakistan’daki Hıv Artışı Dünya Sağlık Örgütü’nü Harekete Geçirdi
- Görüşme 15.30’Da
- Çelebioğlu, Yarışla Anıldı
- Akçatepe Ve Deveci Şampiyon
- İskele’De Çocuk Şöleni
- Trump’tan Meksika’ya ‘yasa Dışı Göçmen’ Vergisi
- Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği Yarın Başlıyor
- Netanyahu 2 Bakanı Görevden Aldı
- Katar’da Yeni Medya Kenti Kuruluyor
- Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay İstanbul’Da
- Gönyeli Belediyesi’nden Uçurtma Şöleni Ve Bisikletli Gönyeli Etkinliği
- “10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’Da Başlıyor
- “Bayram, Ülkemize Huzur Ve Mutluluk Getirsin”
- Arap Zirvesi Sonuç Bildirgesinde İran Birinci Gündem Oldu
- Sırada Voleybol Plaj Ligi Var
- Tatar: Hükümet Olarak Gelişmişlik Seviyemizi Yeterli Görmüyoruz
- Ydü Bayanları Şampiyon (33-27)
- Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Düzenleniyor
- 10. Masal Günleri Etkinliği Cumartesi Günü Tamamlanıyor
- Mandrez Süper Ligde (1-4)
- Ydü Namağlup Şampiyon (81-101)
- Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği Yarın Başlıyor
- Ankara’da Yılsonu Lefkara Sergisi
- 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Sürüyor
- İskele’De Çocuk Şöleni
- Miss Kuzey Kıbrıs, Dünya Turizm Güzellik Yarışması’nda 4. Güzel Olarak Taçlanmıştır
- “10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’Da Başlıyor
- Gönyeli Belediyesi’nden Uçurtma Şöleni Ve Bisikletli Gönyeli Etkinliği
- Daü’De Acil Sağlık Hizmetleri İrdeleniyor
- Bugün Dünya Ms Günü..
- Tabipleri Birliği’Nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
- Ömer Gururlandırdı
- Çelebioğlu, Yarışla Anıldı
- Şampiyon Team 39’Ers Oldu
- Sırada Voleybol Plaj Ligi Var
- Akçatepe Ve Deveci Şampiyon
- Salon Hizmete Açılıyor
- Ydü Bayanları Şampiyon (33-27)
- Trump’tan Meksika’ya ‘yasa Dışı Göçmen’ Vergisi
- Arap Zirvesi Sonuç Bildirgesinde İran Birinci Gündem Oldu
- Katar’da Yeni Medya Kenti Kuruluyor
Bugün Dünya Ms Günü..
Uluslararası MS Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2009 yılından itibaren MS hastalığına karşı farkındalığı artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının son Çarşamba günü “Dünya MS Günü” olarak kutlanıyor
MS hastalarının yaşadığı sıkıntılarla ilgili TAK muhabirine konuşan MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, KKTC’nde 350 civarı ms hastası olduğuna işaret etti
Sibel Hançerli, KKTC’de şu an MS hastalarının farklı yöntemlerle kullandığı 9 koruyucu ilaç bulunduğunu MS hastalarının her ay gerekli ilaçlara ulaşabilmek için bir dizi eziyete maruz kaldığını vurguladı.
MS Hastalarının yaşadığı sıkıntıları anlatan Hançerli “KKTC’de her yıl ortalama 15 kişiye MS tanısı konuyor, 2016 yılında paylaşılan verilere göre, 300 olan MS hastasının, günümüzde 350 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu alanda da kesin bir istatistiki bilgi yok.KKTC’de yıllardır MS hastaların yaşadığı sıkıntıların sıralaması değişse de sorunlar değişmiyor.”dedi.
Hançerli “MS hastaları hala, kaç yaşında ve engeli ne olursa olsun Sağlık Kurulu’ndan geçen, yıllardır kullandığı ve muhtemelen ölene kadar kullanmak zorunda olacağı ilaç veya ilaçlar için, her ay Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitmek, doktoruna ulaşmak ve reçetesini yazdırmak zorunda. Ardından bir dizi mühür onay gibi prosedürleri izleyip Eczacılık Dairesi’ne gitmek ve eğer mevcutsa, ilaçları almak gerekiyor.”şeklinde konuştu.
- Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay İstanbul’Da
- Avrupa Günü Nedeniyle Selimiye Meydanı’nda Etkinlik Düzenlendi
- Lefkoşa’da Su Kesintisi
- Denktaş:birleşik Krallığın Öncelikle Sorunun Kökenine Bakması Gerekmektedir
- Trafik Işıkları İhlal Tespit Kameraları Monte Ediyor
- Mağusa’da Boğulma Tehlikesi!
- Nepal’in Kanchenjunga Dağı’nda 2 Dağcı Öldü, Bir Dağcı Kayboldu
- Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin ”anneler Günü” Mesajı
- » Pilli’den Bayram Ziyareti
- » Tabipleri Birliği’Nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
- » Bugün Dünya Ms Günü..
- » Daü’De Acil Sağlık Hizmetleri İrdeleniyor
- » Ankara’da Yılsonu Lefkara Sergisi
- » Şampiyon Team 39’Ers Oldu
- » Abd’de Silahlı Saldırı: 12 Ölü
- » Akıncı Bayram Mesajında Çözümün Gerekliliğini Vurgulayarak Uyarılarda Bulundu
- » Erbay’ın Ölüm Nedeni Tespit Edildi
- » Ömer Gururlandırdı
- » Sucuoğlu, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
- » Cezayir’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İptal
- » Miss Kuzey Kıbrıs, Dünya Turizm Güzellik Yarışması’nda 4. Güzel Olarak Taçlanmıştır
- » Pakistan’daki Hıv Artışı Dünya Sağlık Örgütü’nü Harekete Geçirdi
- » 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Sürüyor
- » “Bayram, Ülkemize Huzur Ve Mutluluk Getirsin”
- » Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay İstanbul’Da
- » Gönyeli Belediyesi’nden Uçurtma Şöleni Ve Bisikletli Gönyeli Etkinliği
- » Trump’tan Meksika’ya ‘yasa Dışı Göçmen’ Vergisi
- » Görüşme 15.30’Da
- » “10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’Da Başlıyor
- » İskele’De Çocuk Şöleni
- » Tatar: Hükümet Olarak Gelişmişlik Seviyemizi Yeterli Görmüyoruz
- » Ydü Bayanları Şampiyon (33-27)
- » Katar’da Yeni Medya Kenti Kuruluyor
- » Arap Zirvesi Sonuç Bildirgesinde İran Birinci Gündem Oldu
- » Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği Yarın Başlıyor
- » Salon Hizmete Açılıyor
- » Akçatepe Ve Deveci Şampiyon
- » Sırada Voleybol Plaj Ligi Var
- » Netanyahu 2 Bakanı Görevden Aldı
- » Çelebioğlu, Yarışla Anıldı
- » Pilli’den Bayram Ziyareti
- » Tabipleri Birliği’Nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
- » Bugün Dünya Ms Günü..
- » Daü’De Acil Sağlık Hizmetleri İrdeleniyor
- » Ankara’da Yılsonu Lefkara Sergisi
- » Şampiyon Team 39’Ers Oldu
- » Abd’de Silahlı Saldırı: 12 Ölü
- » Akıncı Bayram Mesajında Çözümün Gerekliliğini Vurgulayarak Uyarılarda Bulundu
- » Erbay’ın Ölüm Nedeni Tespit Edildi
- » 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Sürüyor
- » Cezayir’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İptal
- » Ömer Gururlandırdı
- » Sucuoğlu, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
- » Miss Kuzey Kıbrıs, Dünya Turizm Güzellik Yarışması’nda 4. Güzel Olarak Taçlanmıştır
- » Salon Hizmete Açılıyor
- » Pakistan’daki Hıv Artışı Dünya Sağlık Örgütü’nü Harekete Geçirdi
- » Görüşme 15.30’Da
- » Çelebioğlu, Yarışla Anıldı
- » Akçatepe Ve Deveci Şampiyon
- » İskele’De Çocuk Şöleni
- » Trump’tan Meksika’ya ‘yasa Dışı Göçmen’ Vergisi
- » Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği Yarın Başlıyor
- » Netanyahu 2 Bakanı Görevden Aldı
- » Katar’da Yeni Medya Kenti Kuruluyor
- » Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay İstanbul’Da
- » Gönyeli Belediyesi’nden Uçurtma Şöleni Ve Bisikletli Gönyeli Etkinliği
- » “10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’Da Başlıyor
- » “Bayram, Ülkemize Huzur Ve Mutluluk Getirsin”
- » Arap Zirvesi Sonuç Bildirgesinde İran Birinci Gündem Oldu
- » Sırada Voleybol Plaj Ligi Var
- » Tatar: Hükümet Olarak Gelişmişlik Seviyemizi Yeterli Görmüyoruz
- » Ydü Bayanları Şampiyon (33-27)
- » Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Düzenleniyor
- » 10. Masal Günleri Etkinliği Cumartesi Günü Tamamlanıyor
- » Mandrez Süper Ligde (1-4)
- » Ydü Namağlup Şampiyon (81-101)
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans