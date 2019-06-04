Daü’De Acil Sağlık Hizmetleri İrdeleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından,“Acil Sağlık Hizmetleri İlkyardım Sempozyumu” gerçekleştiriliyor.

İki gün sürecek olan sempozyum ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla gerçekleşen açılış töreni ile başladı.

Müzik dinletisinin ardından da açılış konuşmaları yapıldı.Türkiye Paramedik Derneği adına konuşan Öğretim Görevlisi Tarık Balcı, sempozyumun ikincisinin gerçekleştirilmesinin oldukça önemli olduğuna işaret ederek, sempozyum programının bu yıl da birbirinden önemli sunumlar içerdiğini söyledi.

Türkiye Acil Tıp Derneği’nden Prof. Dr. Cem Oktay da, sempozyumun başarılı bir şekilde bu yıl da devam ettiğine işaret ederek, organizasyon komitesine teşekkür etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoçlar da, sempozyumun geçen yıl da çok yararlı geçtiğini hatırlatarak, bu yılki programın içeriğine değindi.Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi.

Acil sağlık hizmetleri içerisinde bir ekip ruhu ile beraber çalışan acil sağlık personelini bilimsel konuların konuşulduğu ve ortak güncel sorunların tartışıldığı sempozyum yarın, “Kalp Krizi”, “Kalp Krizinde Tanı” , “Kalp Krizinde Tedavi”, “Acil Olgular Paneli 2”, “Triaj Nedir? Nasıl Uygulanır?”, “Sepsis Hastasına Yaklaşım” konularında gerçekleştirilecek olan sunumların ardından tamamlanacak.

