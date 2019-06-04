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Gönyeli Belediyesi’nden Uçurtma Şöleni Ve Bisikletli Gönyeli Etkinliği
Gönyeli Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk günü nedeniyle Uçurtma Şöleni ve Bisikletli Gönyeli etkinliği düzenledi.
Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre “Bisikletli Gönyeli” etkinliği ile başlayan geleneksel şölende çocuklar ve yetişkinler polis eşliğinde Gönyeli’yi turladı.
Ardından da uçurtma etkinliği yapıldı. 7’ncisi düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuğundan gencine birçok vatandaş uçurtma uçurmanın zevkini tattı.
Rengârenk uçurtmalarını gökyüzüne bırakan çocuklar, Gönyeli Belediye Bulvarı’ndan dünyaya dostluk mesajı verdi.
Uçurtmalar çocuklara Gönyeli Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı.
Uçurtma Şöleni’nin yapıldığı alanda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bisikletli Gönyeli 3. Halk Sürüşü de yapıldı.
Saat 16.30’da belediye hizmet binasında toplanılarak startı verilen halk sürüşünde genci yaşlısı hep beraber bisiklete binmenin keyfini yaşadı.
Bisiklet sürüşü Gönyeli’nin birçok yerinden geçerek yine başladığı yerde tamamlanırken, 10 yaş altı çocuklar onlar için hazırlanan parkurda eğlenceli zamanlar geçirdi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans