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“10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’Da Başlıyor
03 Haziran 2019 Pazartesi Saat 13:46

“10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’Da Başlıyor

Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenecek 10. Lefke Ceviz Festivali, ‘’Ceviz Tadında Bayram ve Bayram Geldi Hoşgeldi”’ sloganıyla, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Lefke Turizm Derneği’nden veril

Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenecek 10. Lefke Ceviz Festivali, ‘’Ceviz Tadında Bayram ve Bayram Geldi Hoşgeldi”’ sloganıyla, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Lefke Turizm Derneği’nden verilen bilgiye göre, Ramazan Bayramının ikinci günü olan 5 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te açılacak Festivalde, iki gün boyunca gece saat 23.00’e kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Festival kapsamında, stantlar kurulacak, ‘’Bayram Geldi Hoşgeldi ‘’ temalı gösteriler, çocuk aktiviteleri, halk dansları, müzik dinletileri, Lefke Belediyesi Kadın Kursu tarafından “El Emeği Göz Nuru Sergisi”, rehber eşliğinde Adım Adım Lefke Tanıtım Turu yapılacak.

Festivalin açılış günü bitiminde, Lefke Avrupa Üniversitesi katkılarıyla 16 farklı ülkenin kültürünün yansıtılacağı ‘’Uluslararası Turizm Gecesi ‘’ ve 6 Haziran Perşembe gecesi ise ‘’Bay ve Bayan Turizm Gençlik Yarışması” yer alacak.

Cittaslow Lefke’nin, Kuzey Kıbrıs’ta en fazla ceviz ağacına sahip yer olarak bilindiği belirtilen açıklamada, Bayramın ikinci ve üçüncü günü yer alacak festivale tüm halk davet edildi.

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