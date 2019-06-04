Miss Kuzey Kıbrıs, Dünya Turizm Güzellik Yarışması’nda 4. Güzel Olarak Taçlanmıştır...

73.kez gerçekleşen Miss Tourism World / Dünya Turizm Güzeli finali dün akşam Hırvatistan’nın Porec şehrinde 40’a yakın ülke katılımıyla görkemli bir final gecesi ile gerçekleşti.

Dünya finalinde ülkemizi temsil eden Miss Kuzey Kıbrıs 2017 Güzellik Kraliçesi Fulya Tilki, büyük heyecanla gerçekleşen yarışamada ilk önce top 20 finalist ülke arasına kaldıktan sonra, gece finalinde Dünya Turizm Dördüncü güzeli olarak bizlere büyük bir gurur ve sevinç yaşatmıştır. .

Dünya Turizm Güzellik yarışmasında ilk 5 derece ile 2019 finalinine adını yazdıran ülkeler şu şekildedir;

Dünya Turizm Güzeli 2019 /Miss Tourism World – / Kraliçe Avusturalya

2. Güzel Polonya

3. Güzel Finlandiya

4. Güzel Kuzey Kıbrıs

5. Güzel Uganda