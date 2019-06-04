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Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği Yarın Başlıyor
Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği yarın başlıyor.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bu yıl yedincisi düzenlenecek uçurtma şenliği ise cumartesi günü saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda yer alacak. Cumartesi ayrıca bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Bisikletli Gönyeli 3. Halk Sürüşü de gerçekleşecek.
Şölen yarın eski belediye hizmet binasından kortej yürüyüşüyle başlayıp, Gönyeli Yalçın Park’ta devam edecek.
Çocuklara yönelik etkinliklerin yer alacağı şenlik bu yıl Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli SAM, The American Future College, Junior’s Home, Minik Dahiler, Neşe Yuvam, Ministry of Dance ve Dance Base Art Studio ile işbirliğinde gerçekleşecek.
1 Haziran’da gerçekleşecek Uçurtma Şenliği saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda yapılacak.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Bisikletli Gönyeli 3. Halk Sürüşü de aynı gün saat 16.30’da Belediye Bulvarı’nda başlayacak. Etkinlikte 17.00’de 10 yaş ve üzeri yetişkinler, 18.30’da 10 yaş altı çocuklar sürüş keyfini yaşayacak.
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