Güney Kıbrıs’a İlişkin Uyuşturucu Raporu Yayımlandı

Rum Bağımlılık Müdahale Kurumu, Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak, 2017 verilerine dayanan uyuşturucuyla ilgili 2019 raporunu yayımladı.

Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu kullanımına ilişkin verilerin yanısıra, gençlerin alkol ve sigara kullanımına ilişkin istatistiklerin de yer aldığı raporda 2017’de aşırı doz uyuşturucu kullanımından dolayı 16 kişinin öldüğü, 2016 yılında bu rakamın 6 olduğuna dikkat çekildi.

Rum Bağımlılık Müdahale Kurumuyetkilisi Yoanna Yasemi yaptığı açıklamada, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla madde kullanımının oldukça düşük olduğunu, ancak hepatit C ve ölümlerde ise ortalarda olduklarını belirtti.

Yasemi, ölen 16 kişiden 12’sinin erkek, 4’ünün ise kadın olduğunu, belirtti. Uyuşturucu kullanımına yönelik olarak da, hintkeneviri kullanımının gerek Güney Kıbrıs’ta gerekse Avrupa’da ve de dünyada yaygın olduğunu belirtten Yasemi, genç nüfusun ortalama yüzde 4.3’nün hintkeneviri kullandığını, ilk hintkeneviri kullanım yaşının ise 20’li yaşlar olduğunu kaydetti.

Yasemi, Güney Kıbrıs’ta ikinci yaygın uyuşturucunun afyon olduğunu, bin 168 civarında afyon kullanıcısının bulunduğunu yazdı.

Gençlerin alkıl kullanımı konusuna da değinen Yasemi, son 30 gün içerisinde Rum öğrencilerin yüzde 67’sinin alkol tükettiğini, Avrupa ise bu ortalamanın yüzde 47 olduğuna dikkati çekti.

Öğrencilerin sigara kullanımı konusunda ise Avrupa ortalamasının yüzde 21 olmasına karşın Güney Kıbrıs’taki öğrenci oranın yüzde 18 olduğunu belirten Yasemi, öğrencilerdeki uyuşturucu kullanımı rakamlarından da bahsetti.