Bay-Bayan Turizm Gençlik Güzelleri Seçildi

Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen 10. Lefke Ceviz Festivali sona erdi.Festivalin son etkinliği olan Bay- Bayan Turizm Gençlik Yarışması, Lefke Çarşı Merkezi’nde gerçekleştirildi.

16-25 yaş genç kız ve erkek yarışmacıların katıldığı yarışma, gençlerin spor kıyafetlerle geçişi ile başladı.Gecede, Erdal-Ceren Latin dans gösterisi sunarken, Doğa Yavuz Uydacı ve Bahar Gökan da sahne aldı.

Müzik ve kareografisinin DJ SİD Kemal tarafından hazırlanan gecede, gençler abiyeli kıyafetle geçişi büyük beğeni topladı.Gecede ayrıca katkı koyanlara plaket takdimi yapıldı.

Jüri Başkanlığını Özdemir Şanlıdağ’ın yaptığı yarışmada, Ruslana Özdemir Bayan Turizm birincisi, Çağla Pekri ikinci, Zeynep Tahsildaroğulları üçüncü seçildi.

Tahsin Enez Kaya Bay Turizm birincisi seçilirken, Dolunay Sevener ikinci, Ertan Ersev üçüncü oldu.

Yarışmada, Naz Uğur Bayan Cittaslow ve Evren Urfalı da Bay Cittaslow ödülüne layık görüldü.Yarışmada, ayrıca gençlerin kendi aralarında seçtikleri Esra Tahsildaroğulları Bayan Dostluk, ile Aşık Kardeşoğlu Bay Dostluk ödülünü aldı.