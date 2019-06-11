Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.

Pençe Harekatı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.​