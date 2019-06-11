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Pençe Harekatı’nda 6 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
07 Haziran 2019 Cuma Saat 14:53

Pençe Harekatı’nda 6 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor. Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.

Pençe Harekatı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.​

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Pençe Harekatı’nda 6 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi Haberi

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