11 Haziran 2019 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Rusya Ve Çin Ticarette Ulusal Para Kullanımını Geliştiriyor
07 Haziran 2019 Cuma Saat 14:54

Rusya Ve Çin Ticarette Ulusal Para Kullanımını Geliştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Çin ile ikili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılması amacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin’in ticarett

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Çin ile ikili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılması amacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin’in ticarette ulusal para birimini kullanma uygulamasını geliştirme niyetinde olduğunu söyledi.

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda yaptığı görüşme sonrasında basına ortak bir açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkileri dikkate alarak, uluslararası konuları da görüşmede ele aldıklarını belirten Putin, ekonomik ilişkileri de detaylı bir biçimde müzakere ettiklerini aktardı.

Çin’in Rusya’nın önde gelen dış ticaret ortağı konumunda olduğunu anımsatan Putin, geçen yılki ticaret hacminin 108 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.

Putin, şunları söyledi:

“Rusya ve Çin ulusal para birimlerinde ödeme uygulamasını geliştirme niyetindedir. İkili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılması ve küresel piyasalardaki istikrarsızlık bağlamında bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık.”

Rusya ve Çin’in silahsızlanma ve silahların yayılmasını önleme konusundaki mevcut anlaşmaları tahrip etmenin kabul edilemezliği konusundaki ilkeli tutumunu vurguladığını aktaran Putin, şu ifadeleri kullandı:

“Kore Yarımadası’ndaki durumun çözümü için ortak yol haritası uygulanıyor. Nükleer olanı da dahil olmak üzere, bölgenin sorunlarının barışçıl, siyasi-diplomatik yoldan çözümü dışında alternatif olamayacağını varsayıyoruz.”

Putin, Suriye’deki krizin barışçıl bir şekilde çözümlenmesi, Venezuela’daki durumun istikrara kavuşturulması için de Rusya ile Çin’in çalıştığını kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi ise iki ülkenin tüm alanlardaki iş birliğinin dinamik ve verimli bir şekilde gelişmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Şi, “İkili ticaret de yeni bir tarihi rekor kırarak, 100 milyar dolarlık dönüm noktasına ulaştık. İş birliğimizin kalitesi ve seviyesi artıyor. Enerji, yatırım, uzay, havacılık gibi alanlarda büyük stratejik projeler başarıyla uygulanmaktadır” diye konuştu.

Bu haber toplam 164 defa okunmuştur
Rusya Ve Çin Ticarette Ulusal Para Kullanımını Geliştiriyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
İran’dan Macron’un Nükleer Anlaşmayla İlgili Açıklamalarına Tepki
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni müzakerelerin açılmasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa Cumhurbaşka...
Suudi Arabistan’da Tutuklu Din Adamlarına Kraliyet Affı İddiasına Yalanlama
"Düşünce Mahkumları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, tutuklu din adamları hakkında kraliyet affı çıkarıldığı yalanlandı. Suudi Arabistan'ın ramazandan sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edilen, aralarında ta...
Abd’den Türkiye’ye S-400 Yaptırımı
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrew Winternitz, Türkiye’nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını belirterek Ankara’nın bu alımı yapmamasını umdu...
Finlandiya’da Hükümet Kuruldu
Sosyal Demokrat Partinin Genel Başkanı Antti Rinne'nin Başbakan olduğu koalisyon hükümetinde Merkez Parti, Yeşiller, Sol Birlik ve Finlandiya'nın İsveçli Halk Partisi yer aldı. Finlandiya'da seçimlerden yaklaşık iki ay sonra m...
Gürcistan’da Helikopter Düştü: 3 Ölü
Gürcistan'ın Kazbegi ilinde helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'e 3 saat mesafedeki Kazbegi ilinin Stepantsminda...
Nijerya’da Silahlı Saldırı: 16 Ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. Zamfara Eyaleti Basın Sözcüsü Yusuf Idris, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Gusau bölgesinde kimliği belirsiz sila...
Rusya Ve Çin Ticarette Ulusal Para Kullanımını Geliştiriyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Çin ile ikili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılması amacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin’in ticarett...
Netanyahu 2 Bakanı Görevden Aldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Eğitim Bakanı Naftali Bennett ile Adalet Bakanı Ayelet Şaked'i görevden aldı. Yedioth Ahronoth gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun söz konusu kararı, iki bak...
Cezayir’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İptal
Cezayir Anayasa Konseyi tarafından, ülkede 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edildiği bildirildi. Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, adaylık başvurularının görüşülmesi için gerçekleş...
Abd’de Silahlı Saldırı: 12 Ölü
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Virginia Beach Belediyesinin bir çalış...
Pakistan’daki Hıv Artışı Dünya Sağlık Örgütü’nü Harekete Geçirdi
Pakistan'da görülen HIV artışı Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçirdi. Pakistan’ın Larkana kentinde yapılan HIV taramasında 3 günde 15 kişiye AIDS teşhisi kondu. Aynı şırıngayı kullanarak 15 çocuğa HIV bulaşmasına ...
Katar’da Yeni Medya Kenti Kuruluyor
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkede yeni bir "medya kenti" inşası yasasını onayladı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkede medya faaliyetlerinin idaresi ve geliştirilmesini hedefleyen "medya kenti" in...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans