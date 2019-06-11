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Kktc’Li Fenerlilere Tesis Müjdesi
07 Haziran 2019 Cuma Saat 14:55

Kktc’Li Fenerlilere Tesis Müjdesi

KKTC Fenerbahçeliler Derneği mevcut lokalinden ayrılarak, yeni lokal binasını hizmete sokmak için Şht. Mehmet Kemal Parkını kiralayarak lokali hizmete sokmak çalışmalara start verdi. KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyesi Burçi

KKTC Fenerbahçeliler Derneği mevcut lokalinden ayrılarak, yeni lokal binasını hizmete sokmak için Şht. Mehmet Kemal Parkını kiralayarak lokali hizmete sokmak çalışmalara start verdi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyesi Burçin Aliusta yeni dernek binası ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Her veda yeni bir başlangıçtır. Uzun yıllar içerisinde birçok anı barındıran, ülkemizdeki tüm taraftarlarımızı tek bir çatı altında çeşit türlü hizmet veren binamıza veda etme vakti geldi. KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak iyisiyle kötüsüyle unutulmaz anlara şahitlik eden lokalimizi, daha etkin bir yapıda, içerisinde birçok aktivite ve faaliyet alanı barındıracak olan, 7den 70e her kesime hitap edecek olan yeni lokalimize taşınıyoruz. İçerisinde spor yapmak isteyenlere oyun alanı olan, çocuklarımızın eğlenebileceği çocuk parkı olan, gerek açık gerekse kapalı alanıyla hem restoran hem de bar ortamıyla, ailelerin, gençlerin, renktaşlarımızın hoş vakit geçirebileceği örnek bir sosyal tesis yaratmak üzere bayram sonrası çalışmalarımıza başlıyoruz. Yeni mekanımız Lefkoşa Öğretmen Akademisi tarafında bulunan, Küçük Kaymaklı Şht. Mehmet Kemal Parkını kiralayarak, sarı lacivert renklerle donatarak hem taraftarlarımıza hem de topluma kazandırmak için yola çıktık. Kısa sürede tadilatını bitirerek sosyal bir tesis haline gelecek olan lokalimizde yine her zamanki gibi tüm renktaşlarımızı ve üyelerimizi ağırlamak ve hizmet vermek için sabırsızlanıyoruz. Daha büyük hedeflere ulaşmak, siz büyük taraftarlarımıza daha iyi hizmet etmek için durmaksızın çalışıyoruz. En yakın zamanda yeni tesisimizde, hep birlikte, yeni tarihler yazmak üzere…”

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Kktc’Li Fenerlilere Tesis Müjdesi
KKTC Fenerbahçeliler Derneği mevcut lokalinden ayrılarak, yeni lokal binasını hizmete sokmak için Şht. Mehmet Kemal Parkını kiralayarak lokali hizmete sokmak çalışmalara start verdi. KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyesi Burçi...
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