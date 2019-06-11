St. Hilarion’da Yarışacaklar

2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 9 Haziran Pazar günü 1.Tırmanma Yarışı ile başlıyor.

2019 Sezonunda ilk yarışın olumsuz hava koşulları nedeni ile ertelenmesinin ardından 9 Haziran Pazar günü saat 10.30 da Sezonun ilk yarışı start alacak yarışta, toplam 22 ekip yarışacak. Boğazköy ile St. Hilarion arasındaki 2.4 km lik parkurda gerçekleşecek olan yarışta son Şampiyon Deniz Denner, Salih Çelikkaya, Güner Şevketoğlu, Kemal Topçuoğlu ve 2015 Tırmanma Şampiyonu Doğa Koyuncu arasındaki mücadele nefes kesecek.

Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Motul, Capital Radio, Caldini Car Care ve Zet Ltd. Sponsorluğunda gerçekleşecek ve saat 10.30’da başlayacak olan yarışta her etap arasında minibüs servisi Seyirci noktalarına seyirci taşıyacak olup, yarışmayı takip etmek isteyen yarış severlerin en geç 10.00’da yerlerini almaları gerekmektedir. Drift Şovları ile renklenecek günde ekipler 3 kez Efsanevi St. Hilarion etabını geçecek.