Fenerbahçelilerden Berkalp’A Ziyaret

KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim Kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk tarihinin yaşayan efsanelerinden Dr.Ayten Berkalp’i bayramın 2. günü ülkemizde bulunan Fenerbahçe spor kulübünün iki yönetim kurulu üyesi, Sertaç Komsuoğlu ve Voleybol şube sorumlusu Simla Bayazit ile birlikte ziyaret etti.

İstanbul’da öğrenim gördüğü yıllarda Fenerbahçe’ye büyük hizmetleri bulunan, Fenerbahçe Kulübünün bir değil iki tane branşının kurucuları arasında yer alan ve kaptanlıklarını yapan , Kıbrıs Türk tarihinde de çok önemli yeri bulunan yaşayan efsane Dr. Ayten Berkalp ile Fenerbahçe yönetim Kurulu üyeleri ve KKTC Fenerbahçeliler derneği yönetim kurulu üyeleri dün Lefkoşa Eziç restoranda bir araya geldi. Fenerbahçe Kulüp yöneticileri ve Dernek başkanı Gökhan Necipoğlu’nun da hazır bulunduğu kısa fakat anlamlı ziyarette duygusal anlar da yaşandı. Özellikle büyük emekleri ve başarıları bulunan Kadın Voleybol takımındaki anılarını paylaşan Dr. Ayten Beraklp ile keyifli sohbet yapıldı. Kulüp başkanı Ali Koç’a iletilmek üzere Adına yazılmış kitabını da imzalayan Berkalp, bir kitabını da Fenerbahçe Müzesi için imzalayarak, burada sergilenmek üzere yöneticilere kitapları teslim etti. Ziyaret Dr.Ayten Berkalp’e , üzerinde Fenerbahçe Futbol takımımızın imzaları bulunan Formanın takdim edilmesi ve çekilen anı fotoğraflarının ardından tamamlandı.