Mete Adanır Yenileniyor

Futbol sezonun sona ermesiyle birlikte saha bakımlarına başlayan Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadyumunu bakıma aldı.

Girne Halk Evi, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı takımlarına ev sahipliği yapması yanında birçok etkinliğide hizmet eden stadyumunun yıpranması sonrası erken bakıma alınması spor kamuoyunu sevindirdi. Sıkışan toprağın kaldırılması yanında, zeminin 15-20cm alındığı sonrasında ise sahanın yeniden delinip kumlandıktan sonra ise ekileceği açıklandı. Erken bakıma alınan 20 Temmuz Mete Adanır stadyumun yeni sezona sorunsuz yetiştirileceği belirtilirken, yeni sezonda yeni zemin ve yeni sulama sistemi ile hizmet edeceği açıklandı.