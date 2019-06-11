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Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması’na Kayıtlar Devam Ediyor
07 Haziran 2019 Cuma Saat 14:56

Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması’na Kayıtlar Devam Ediyor

Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması'na kayıtlar devam ediyor.. Yarışmacılar için son başvuru tarihinin en geç 21 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimi olduğu yarışmada yazılan şarkı sözünün bestesi ise Lefkoşa Belediye Orkestrası t

Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması’na kayıtlar devam ediyor..

Yarışmacılar için son başvuru tarihinin en geç 21 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimi olduğu yarışmada yazılan şarkı sözünün bestesi ise Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından yapılacak.

Yarışmanın amacı tüm renklerin kardeşçe bir arada yaşadığı şehir Lefkoşa’nın tanıtılması, Lefkoşalı olmak ve Lefkoşalıların yaşam kültürlerinin aktarılması, tarihi ve dokusunun söz ve müzikle anlatılması.

Ödüller:
Birinciye 2.500 TL ve 1 yıllık Velespeed üyeliği

İkinci ve üçüncüye 2 kişilik yıl boyu ücretsiz tiyatro, konser ve festival biletleri

Başvuru formu için:

https://www.lefkosabelediyesi.org/wp-content/uploads/2019/04/LefkosaSarkisiSozYarismasi_3.pdf?fbclid=IwAR3V3kSY6Jjpp74DALlJ81POJu-ldd1ay73fA_xz4bZnKzok1g53zoWGrsw

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Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması’na Kayıtlar Devam Ediyor
Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması'na kayıtlar devam ediyor.. Yarışmacılar için son başvuru tarihinin en geç 21 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimi olduğu yarışmada yazılan şarkı sözünün bestesi ise Lefkoşa Belediye Orkestrası t...
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