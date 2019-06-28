Çalışma Bakanı Sucuoğlu Ltb Başkanı Harmancı’yı Kabul Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada, bakan Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi ve işbirliği içerisinde çalışacaklarına olan inancını dile getirdi.

Hükümetten ve bakanlıktan beklentilerinin, belediyelerin geriye dönük ihtiyat sandığı ve vergi borçları sorununun çözülmesi olduğunu belirten Harmancı, kendilerinin de önerileri olacağını ifade etti ve ortak payda da buluşabileceklerini söyledi, önceki hükümet döneminde başlatılan çalışmaların sürdürülmesini istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Yerel yönetimler değişiklik yasa tasarısının reform niteliğinde olduğunu söyledi ve yıl sonuna kadar yasallaşacağına inandığını vurguladı.

Tasarı ile ilgili bakanlar kurulunda sunum yapıldığını ve sona gelindiğini ifade eden Sucuoğlu, tamamlanması için ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Sucuoğlu, belediyelerin borçlarıyla ilgili olarak da konuştu.

Sosyal sigorta borçları ve ihtiyat sandığı da dahil diğer borçlarla ilgili yeniden düzenleme yapılması için açılım yapacaklarını ifade eden Sucuoğlu, amaçladıklarının halka hızlı hizmet olduğunu söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte özellikle sosyal sıkıntıları çözebileceklerini, örneğin bakıma muhtaç çocuklar, sığınma evi gibi konularda çözümler üretebileceklerini ifade eden Sucuoğlu, Lefkoşa ve Mağusa’da yaşlı bakım evi projesi ile ilgili arazi bulunduğunu, yerinde tespit çalışmaları yapılacağını, tespitin ardından da hızlı bir şekilde hizmete açmak için çalışacaklarını belirtti.

Haspolattaki Engelsiz yaşam evinin de 2020’de tamamlanacağını ifade eden Sucuoğlu, özellikle Lefkoşa’da bakıma muhtaç çocuklara, kadınlara birlikte hizmet verecek bir yapıyı oluşturmak istediklerini belirterek, “Amaç halka en kısa, pratik, hızlı zamanda hizmet götürmektir. LTB ile çok iyi ilişkiler bu dönemde daha da geliştirilecek” dedi.