Serdar Denktaş’tan “maraş” Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, hükümetin Maraş açılımı konusunu yazılı bir açıklamayla değerlendirdi.

Denktaş açıklamasında “Hükümet tarafından aniden gündeme getirilen Maraş konusu acemice tavırlarla ve çelişkili açıklamalarla aleyhimize dönebilecek bir konjonktüre girebilir” uyarısında bulundu.

Maraş konusunda daha önce sunduğu belgeye atıfta bulunan Denktaş, bölgenin yerleşime ve imara açılmasının uluslararası aktörlerden de ihtiyatlı bir şekilde destek görebileceğini, önemli olanın bu açılımın neden yapıldığının anlatılması olduğunu kaydetti.

Denktaş “ Bu açılımı Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varabilmek için atılmış bir adım olarak göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu Maraş konusundaki açıklamasını aceleye gelmiş bir açıklama olarak nitelendiren Denktaş, Güneyden yükselen seslerin uluslararası camiada aleyhimize olacak şekilde karşılık görebileceği uyarısında bulundu.

Böylesi önemli bir konuda uluslararası aktörlerle hiçbir istişare yapılmadığının belli olduğunu kaydeden Denktaş hükümeti acemilikle suçladı.