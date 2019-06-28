Dikkat Elektrik Kesintisi Var!

Beylerbeyi’nde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 6 saatlik elektrik kesinti olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre; sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Beylerbeyi Köy girişi ile Ambelia Village Tatil Köyü arasında kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

