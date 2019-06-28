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25 Haziran 2019 Salı Saat 11:40
Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
Beylerbeyi’nde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 6 saatlik elektrik kesinti olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre; sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri
Beylerbeyi’nde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 6 saatlik elektrik kesinti olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre; sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Beylerbeyi Köy girişi ile Ambelia Village Tatil Köyü arasında kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
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