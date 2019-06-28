Hristofyas Bugün Defnedilecek

Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilecek.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında dün olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, ulusal yas ilan ederken, bugün devlet memurlarının idari izinli sayılmasına ve devlet töreni ile aktif başkan gibi defnedilmesine karar verdi.

Hristofyas, PEO’nun Lefkoşa’daki merkezinde saat 09.00’dan 15.00’e kadar katafalka konulacak.

Hristofyas ailesi 16.00-17.00 saatleri arasında Strovolo’daki “Tis Tu Theu Sofias Kilisesi”nde taziyeleri kabul edecek ve ardından cenaze Makedonittisa Mezarlığı’na defnedilecek.

Cikko Metropoliti Nikiforos’un yönetiminde düzenlenecek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiaidis ve kabinenin katılacağı dini cenaze seremonisinde veda konuşmasını AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yapacak.

Bugün cenaze sonunda sonlanacak ulusal yas süresince bütün kamu binaları ve okullarda bayraklar yarıya indirilecek. Rum Başkanlık Sarayı’nda taziye defteri açılacak.

