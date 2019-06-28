Gürcistan’da Protestolar Devam Ediyor

Gürcülerin Rus öfkesi dinmiyor…

Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi’nde Rusya Devlet Duması milletvekilinin Gürcistan parlamentosunda konuşma yapmasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in Rustaveli Caddesi’ndeki parlamento binası karşısında bir araya gelen binlerce kişi, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nin istifasını istedi.

Tiflis’te 21 Haziran’da parlamento binası karşısında emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından İçişleri Bakanını sorumlu tutan gruptakiler, bakanın istifa etmesi ve gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması taleplerini tekrar etti.

Parlamentonun çevresinde dün gece yarısı insan zinciri oluşturan gruptakiler, Gürcistan milli marşını okuduktan sonra yarın tekrar toplanmak üzere dağıldı.

Gürcistan hükümeti, Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis’te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak 4 gün önce başlayan gösterilerde protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını dün kabul etti.

Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze 21 Haziran’da istifa ettiğini duyurmuştu.

Kobakhidze Azerbaycan’daki resmi temaslarını durdurarak ülkesine dönmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.