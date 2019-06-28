Btm’De Kura Heyecanı

2018-19 futbol sezonunda BTM 2 gruplarında oynanan maçlar sonucunda Play-Off müsabakalarında yer alacak takımlar belirlendi. Play-Off kura çekimi bugün saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda yapılacak.

2018-19 futbol sezonunda BTM 2 Play-Off müsabakaları 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 17.00 oynanacak. Müsabakaların normal süresi eşitlik olması halinde, on beşer dakikalık 2 devre uzatma oynanacak. Uzatmada eşitlik bozulmazsa, kazananlar penaltı usulü ile belirlenecek.

BİRİNCİ TORBA

Dikmen Gücü Spor Kulübü

1461 İskele Trabzon Spor Kulübü

İncirli Spor Kulübü

Sadrazam Kayalar Spor Kulübü

Gülgün Düzova Spor Kulübü

İKİNCİ TORBA

Kumyalı Spor Kulübü

Dilekkaya Spor Kulübü

Boğaziçi Spor Kulübü

Tuzla A.B.Spor Kulübü

Yarköy P.G.Spor Kulübü