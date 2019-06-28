Muhteşem Turnuva Organza Cup Tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen 8,9,10,12 ve 14 yas kategorilerinde düzenlenen KKTF ulusal turnuvalarının dördüncüsü Organza Cup, çok yüksek katılımla gerçekleşti.

130’a yakın sporcunun mücadele ettiği turnuva cumartesi akşamı oynanan final maçlarının ardından ödül töreniyle sona erdi. Böyle mükemmel bir turnuvayla tenise ve Girne tenis kulübüne gönül vermiş Sait Erkmen’in isminin yaşatılması çok anlamlı. Organza Cup oynanan final maçlarının ardından ödül töreni ile sona erdi. Final maçları ve sonuçları ile yaş gruplarındaki sıralamalar şu şekilde oluştu;

ORGANZA CUP 2019 YAŞ GRUPLARI SIRALAMASI:

8 YAŞ KIRMIZI GRUP 1. – TOPRAK ATA CANDAN

8 YAŞ KIRMIZI GRUP 2. – EMİR EFE ORÇAN

8 YAŞ BEYAZ GRUP 1. – DENİZ VAROĞLU

8 YAŞ BEYAZ GRUP 2. – KIVANÇ ÖZTUĞ

9 YAŞ ÇİFT KIZLAR 1. – LARA ONURLU / EDA BİTTACI

9 YAŞ ÇİFT KIZLAR 2. – PEMBE SELİL UZUNER – ELA BİTTACI

9 YAŞ TEK KIZLAR 1. – ALMİRA AKŞAHİN

9 YAŞ TEK KIZLAR 2. – LARA ONURLU

9 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 1. – MEHMET UMUT GÜRTUNÇ / AREN TANTURA

9 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 2. – EMİR ASAF YÜKSEL / TOPRAK ATA CANDAN

9 YAŞ TEK ERKEKLER 1. – EREN YILMAZ

9 YAŞ TEK ERKEKLER 2. – HASAN ARAS DUMAN

10 YAŞ ÇİFT KIZLAR 1. – SİMRE KELEŞ / ZENAN KANSU

10 YAŞ ÇİFT KIZLAR 2. – ALMİRA AKŞAHİN / DENİZ BODOPATİ

10 YAŞ TEK KIZLAR 1. – SİMRE KELEŞ

10 YAŞ TEK KIZLAR 2. – GİRNE UMUT YEREBAKAN

10 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 1. – NOA DUCHATEAU / ADA KİN

10 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 2. – DORUK TAŞELİ / ÖMER ANIL

10 YAŞ TEK ERKEKLER 1. – BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI

10 YAŞ TEK ERKEKLER 2. – KAYA HALKSEVEN

12 YAŞ TEK KIZLAR 1. – KAYRA YÜCEER

12 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 1. – AREN BAYBARS / BATUR EVRE

12 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 2. – TOPRAK BERKOL / ERTAN ERCANTAN

12 YAŞ TEK ERKEKLER 1. – AREN BAYBARS

12 YAŞ TEK ERKEKLER 2. – BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI

14 YAŞ ÇİFT KIZLAR 1. – ZEYNEP ERTANOĞLU / NEHİR ERKER

14 YAŞ ÇİFT KIZLAR 2. – GÖKÇE LARA YÜCEHAN / IRMAK ERKER

14 YAŞ TEK KIZLAR 1. – SEVİM AKBAŞ

14 YAŞ TEK KIZLAR 2. – ELÇİN ÖZBİLEN

14 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 1. – AREN BAYBARS / BATUR EVRE

14 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 2. – TOPRAK BERKOL / ERSEL KALFAOĞLU

14 YAŞ TEK ERKEKLER 1. – DORUK EKREM VAROĞLU

14 YAŞ TEK ERKEKLER 2. – TURGAY VURAL HIDIROĞLU