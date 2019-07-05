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Rum Savunma Bakanı:ilgili Tüm Birimler Teyakkuzda
01 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 10:03

Rum Savunma Bakanı:ilgili Tüm Birimler Teyakkuzda

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis,Taşkent’teki patlama için ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi. Angelidis, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı kısa açıklamada, hükümetin, BM ile istişare halinde ol

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis,Taşkent’teki patlama için ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi.

Angelidis, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı kısa açıklamada, hükümetin, BM ile istişare halinde olduğunu ifade etti.

Patlamaya neden olan cisim konusunda çeşitli senaryoların bulunduğunu söyleyen Angelidis, konu hakkında bir sonuca varıncaya kadar herkesin sabırlı olmasını da istedi.

Haberde patlama sonrasındaki parlaklığın, “Mağusa bölgesinden” de görüldüğü belirtildi.

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