“Güvenlik Güçlerimiz Ve Anavatan Türkiye İncelemelerini Sürdürüyor”

Başbakan Ersin Tatar konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Taşkent köyümüz ve ülkemiz dün gece havada patlayan ve füze olduğu üzerinde durulan bir cismin düşmesi ve yangın çıkması dolayısıyla ciddi b ir tehlike atlatmıştır.

Güvenlik güçlerimiz ve Anavatan Türkiye olay üzerindeki incelemelerini sürdürmektedir. Patlamalar ve yangının , herhangi bir can kaybına neden olmaması bizleri memnun etmiştir. İlk fırsatta gereken daha detaylı açıklamanın yapılacağını belirtir halkımıza ve özellikte Taşkent köyümüze geçmiş olsun dileklerimi iletirim…”