Sucuoğlu: Tedbir Almak Şart

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, dün akşam meydana gelen olaydan dolayı tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini BRT’de yayınlanan Sabah Haber programında iletti.

Cismin yerleşim yerlerinin dışına düşmesinin büyük şans olduğunu belirten Sucuoğlu, “Bu olay bize artık tedbir almanın şart olduğunu gösterdi” dedi.

BRT Sabah Haber’e konuk olan Sucuoğlu, “Bu roket Taşkent’in üzerinde de patlayabilirdi. Çok daha büyük zaiyat verebilirdi. Allah korusun, Lefkoşa’nın üzerine de düşebilirdi”dedi.

Faiz Sucuoğlu, roketin sapmasının çok da ihtimal dışı olmadığını; bu nedenle başka tedbirlerin de alınmasının şart olduğunun görüdüğünü ifade etti.