Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddelerini S-400 gerilimi ve Suriye ile Münbiç’teki son gelişmeler oluşturdu. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Türkiye ile S-400 krizine değindi.

S-400 gerilimi konusunda kendinden önceki başkan Barack Obama’yı hedef gösteren Trump, “Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan’ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlediği basın toplantısında Trump ile görüşmesine değindi…

Türkiye’ye yönelik yaptırım olmayacağını Trump’tan duyduklarını kaydeden Erdoğan, “S-400’lerle ilgili konuda bizim bütün anlaşmamız bitmiştir. Şu anda artık olay teslimat sürecindedir. Teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz” dedi…

Erdoğan, Patriotlar konusunda önceki ABD Başkanı Obama döneminde adım attıklarını ancak kongre izin vermiyor diye satışın gerçekleşmediğini de anımsattı.