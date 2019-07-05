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Yavuz Antalya Körfezi’Nde
01 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 10:03

Yavuz Antalya Körfezi’Nde

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Antalya Körfezi'ne demirledi. Sondaj gemisi Yavuz, ilgi odağı oldu. Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırı

Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Antalya Körfezi’ne demirledi.

Sondaj gemisi Yavuz, ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin “Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, Antalya Körfesi’nde….

Yavuz gemisi, açık denizlere yol almadan önce demirlediği Konyaaltı Plajı açıklarında, sahilde denize giren ve yürüyüş yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olan Yavuz’un, bir süre daha burada bekleyeceği belirtildi.

Türk sondaj gemisi Yavuz’da spor ve sinema salonu ile dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini hastane de yer alıyor.

Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz’da görevli Türk personel, genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel yakıtlı jeneratörlerden karşılayan Yavuz’un, 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi mevcut.

Yapımı 2011’de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

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