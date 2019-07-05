Erdoğan, Trump İle Görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. İki lider önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump, ikili görüşmenin öncesinde kameralar önüne çıkarak kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyi çok anlamlı bulduğunu söyleyerek, “Stratejik iş birliğimiz var. Dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tam.” dedi.

Erdoğan, “Savunma sanayiine yönelik atacağımız adımlar var.” diye konuştu.

Trump, Türkiye ile ilişkilerin devam ettiğini, ticareti dört katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Trump, “Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı. Türkiye Patriot almak istedi, satmadık. Sonra onlar bu ihtiyaçlarını başka yerlerden karşılayınca “hadi size patriot satalım” diyorsunuz. Bu doğru bir davranış değil böyle iş yapamazsınız.” diye konuştu.

Trump, S-400 konusunun karışık bir konu olduğunu belirterek, “Farklı çözümler arıyoruz. Türkiye’ye karşı adil olmak zorundayız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile başlayan ve basına kapalı devam eden görüşmesi sona erdi.