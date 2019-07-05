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01 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 10:04
G20 Zirvesi Bugün Japonya’Nın Osaka Kentinde Başlıyor
G20 Zirvesi bugün Japonya’nın Osaka kentinde başlıyor. Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin
G20 Zirvesi bugün Japonya’nın Osaka kentinde başlıyor.
Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.
Erdoğan zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile önemli görüşmelerde bulunacak.
Bu ikili görüşmelerde S-400 ve Suriye sorunlarının yanısıra Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.
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