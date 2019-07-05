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Salonda Şampiyon İtfaiye
01 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 10:05

Salonda Şampiyon İtfaiye

Polis Genel Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 13. Polis Salon Futbol Turnuvası önceki gün tamamlandı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalar sonucu finalde İtfaiye Müdürlüğü takımı, Nar

Polis Genel Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 13. Polis Salon Futbol Turnuvası önceki gün tamamlandı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalar sonucu finalde İtfaiye Müdürlüğü takımı, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü takımını 6-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncüsünü belirlemek için Girne Polis Müdürlüğü ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü arasında oynanan karşılaşmayı 3 – 0 kazanan Girne Polis Müdürlüğü turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. İki gün süren turnuva boyunca, Turnuvanın En İyi Kalecisi Girne Polis Müdürlüğü takımı sporcusu, Sedat Bayramoğlu olurken, turnuvanın Gol Kralı ise Girne Polis Müdürlüğü takımı sporcusu, Erdoğan Nalbant oldu. Turnuvanın En Centilmen Takım ise İtfaiye Müdürlüğü takımı seçildi. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri ise polis müdürleri tarafından verildi.

 

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