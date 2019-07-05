Daü’de Mezuniyet Heyecanı

Doğu Akdeniz Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet töreni dün gerçekleştirildi.

DAÜ Yasin Düşüner Stadyumunda düzenlenen görkemli törenle 2300’ü aşkın önlisans ve lisans mezunları diplomalarına kavuştu.

Bu sayede Doğu Akdeniz Üniversitesinin mezun sayısı 60 bine yaklaşmış oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve devlet hükümet yetkililerinin kutlama mesajlarının okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde ilk olarak 2018-2019 Akademik yılı bahar dönemi mezunları adına öğrenciler duygularını dile getirdi.

DAÜ Eğitim Fakültesi ve Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik bölüm 1.si Melis Güler ile Mühendislik Fakültesi ve İşletme Mühendisliği bölüm 1.si Virtue Marylee Mugurachan konuşmalarında, her sonun Yen’i ve umut dolu başlangıçları beraberinde getirdiğini söyleyerek, mezun olmalarıyla birlikte kendi hayat yolculuklarında yeni bir adım atacaklarını söylediler..

“Bizim başarımız ülkemizin başarısıdır” diyen mezunlar, bundan sonra da üzerilerine düşen görevleri em iyi şekilde yerine getireceklerini belirttiler..

Törende daha sonra bölüm birincileri tarafından sembolik zeytin ve çam’dan oluşan ağaç dikimi gerçekleştirildi ve protokol konuşmalarına yer verildi…

DAÜ Rektörü Prof.Dr Necdet Osam yaptığı konuşmada, mezun gençlerle bir kez daha haklı gururu yaşadıklarını belirterek, mezunların yerel ve evrensel değerlere sahip çıkarak, KKTC’de öğrendikleriyle dünyaya katkı koymalarını istedi.

Osam, genç mezunların DAÜ’yü unutmamalarını, ülkelerinde KKTC’yi tanıtmalarını isteyerek, velilere de gençlerin bugünlere gelmelerinde koydukları katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da törende yaptığı konuşmasında mezun gençlere dünya barışının önemine ilişkin mesajlar verip, çeşitli tavsiyelerde bulundu..

Akıncı gençlerin mezun olarak yeni bir mücadele dönemine gireceklerini anımsattı ve onlara yol açıklığı diledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gençlerin dağarcıklarını bilginin yanısıra, hoşgörü, dostluk, gibi Erdemler’le de doldurmalarını isteyerek, buradan bu değerlerle ayrılmalarını diledi..

Akıncı gençlerin burada edindikleri dostlukları unutmamalarını dileyerek, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar onların her yerde dünya barışına katkı koymalarını temenni etti.

Geçtiğimiz akşam ülke topraklarına düşen füze olayına da değinen Akıncı, dünyanın hiç bir yerinde savaş istemediklerini, barış ve istikrar arzusunda olduklarını kaydederek, gençlerin Atatürk’ün Yurtta Barış Dünyada Barış ilkesiyle hareket etmelerini diledi.

Akıncı gençlerin dünya barışı, insan hakları ve demokrasinin korunması İÇİN her türlü katkıyı koymaları dileğinde de bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Da konuşmasında KKTC’nin dünya içinde çok büyük bir ölçek olmamasına rağmen, dünya insanına çok büyük hizmetler verdiğini söyleyerek, herşeyden önce gelişen dünya ihtiyaçlarını karşılamak üzere gençler yetiştirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu bu topraklayın barış toprağı olması İlkesiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, kendilerinin dünya barışına katkı koyma çabalarının da süreceğini ifade etti.

Önümüzdeki yılların bugünlerden daha iyi olacağının altını çizen Çavuşoğlu, 150 bin öğrenci hedefine ulaşmak İÇİN çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Başbakan Ersin Tatar da tören de son konuşmayı gerçekleştirdi,

Tatar mezunları yürekten kutlayarak başladığı konuşmasında, zamanın çok hızlı ilerlediğini , bu nedenle mezun gençlerin zamanı çok iyi değerlendirmesini istedi.

Başbakan Tatar, gençler için esas sınavın şimdi başladığını belirterek, kendi ülkeleri, KKTC ve Türkiye için dürüstlük ilkesiyle yürekleriyle çalışmalarını temenni etti …

Yapılan konuşmaların ardından. Törende fakülte, yüksek okul, ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri verildi. Ardından lisans ve önlisans mezunlarına diplomaları takdim edildi.

Mezuniyet töreni Türkiye’nin sevilen seslerinden Mehmet Erdem’in verdiği konser, keplerin havaya atılması, ses ve ışık gösterisiyle sona erdi.