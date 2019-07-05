Venezuela’da Taraflar 5 Temmuz’da Sokakta

Venezuela tarihindeki en önemli zaferlerden Carabobo Muharebesi’nin 198. yıl dönümü, 5 Temmuz’da hükümet askeri geçit töreni, muhalefet ise protesto yürüyüşü düzenleyecek.

Aylardır büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela’da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti büyük bir askeri geçit töreni, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalefet ise protesto yürüyüşü ile sokağa çıkacak.

Muhalif basının, geçen hafta ortaya çıkarılan yeni darbe girişimi ve suikast planlarından ötürü erteleneceğini iddia ettiği büyük askeri geçit töreninin gerçekleştirileceği, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez tarafından duyuruldu.

Başkentteki son gösterilerini düşük katılımlarla gerçekleştiren ve 30 Nisan’daki başarısız askeri kalkışmadan sonra taraftarlarını sokağa çekmekte zorlanan Guaido da 5 Temmuz’da muhalifleri yürüyüşe çağırdı.

Guaido muhaliflerin, ülkede son ortaya çıkarılan darbe girişimi nedeniyle gözaltına alınan emekli Deniz Yüzbaşı Rafael Acosta Arevalo’nun gördüğü işkencenin ardından ölmesini protesto için toplanmasını istedi.

Caracas’taki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı merkezi önünde toplanacak muhalifler, Arevalo’nun sorgulandığı Askeri İstihbarata Karşı Koyma Merkezi’ne yürüyecek.