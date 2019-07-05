Sahilde İnsana Ait Olabileceği Düşünülen İskelet Bulundu!

Bu akşam saat 20.00 sıralarında, Akdeniz köyü ile Yayla köyleri arasındaki sahilde bir insana ait olabileceği düşünülen iskelet bulundu. İskeletin kimliği ve cinsiyeti henüz belli olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (BR