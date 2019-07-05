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Güney Kore, Trump-Kim Görüşmesiyle İlgili Bilgilendirildi
03 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 09:34

Güney Kore, Trump-Kim Görüşmesiyle İlgili Bilgilendirildi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında, Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de düzenlenen görüşmenin sonuçlarıyla ilgili ABD Güney Kore'ye ayrıntılı bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında, Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan “silahsızlandırılmış bölge”de düzenlenen görüşmenin sonuçlarıyla ilgili ABD Güney Kore’ye ayrıntılı bilgi verdi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap’a göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından bir yetkili, ABD’nin, Güney Kore’yi, Trump ile Kim arasında hafta sonu yapılan görüşmenin sonucuna ilişkin “önemli” konular hakkında detaylı olarak bilgilendirdiğini belirtti.

Birebir görüşme sonrası Trump’ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile arabasına doğru yürüdüğünü ifade eden yetkili, Trump’ın, Moon’a görüşmeye ilişkin bilgi verdiğine dikkati çekerek, “iki lider arasındaki konuşmada önemli içeriklere yer verildiğini” kaydetti.

ABD ve Kuzey Kore lideri arasındaki görüşmeye ilişkin Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın bilgilendirildiğini kaydeden yetkili, bilgilendirmeyi yapanın kim olduğuna, nasıl iletişim kurduklarına ve bu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Trump, Kim ile “silahsızlandırılmış bölge”de Freedom House’da 50 dakika süren görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Nükleer müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Trump, “Kapsamlı bir anlaşma yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu harika, tarihi bir gündü.” demişti.

Trump, Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlara dair soru üzerine “Yaptırımlar kalacak ama müzakereler sürecinde bir noktada bazı şeyler olabilir.” ifadesini kullanmıştı.

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DÜNYA
Güney Kore, Trump-Kim görüşmesiyle ilgili bilgilendirildi
02 Temmuz 2019 Salı 03:26 – Son Güncelleme 02 Temmuz 2019 Salı 03:58

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ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında, Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan “silahsızlandırılmış bölge”de düzenlenen görüşmenin sonuçlarıyla ilgili ABD Güney Kore’ye ayrıntılı bilgi verdi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap’a göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından bir yetkili, ABD’nin, Güney Kore’yi, Trump ile Kim arasında hafta sonu yapılan görüşmenin sonucuna ilişkin “önemli” konular hakkında detaylı olarak bilgilendirdiğini belirtti.

Birebir görüşme sonrası Trump’ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile arabasına doğru yürüdüğünü ifade eden yetkili, Trump’ın, Moon’a görüşmeye ilişkin bilgi verdiğine dikkati çekerek, “iki lider arasındaki konuşmada önemli içeriklere yer verildiğini” kaydetti.

ABD – Kuzey Kore müzakereleri sürpriz zirvenin ardından yeniden başlıyor
Yetkili, “ABD tarafından detaylı bir brifing aldık.” ifadesini kullandı.

ABD ve Kuzey Kore lideri arasındaki görüşmeye ilişkin Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın bilgilendirildiğini kaydeden yetkili, bilgilendirmeyi yapanın kim olduğuna, nasıl iletişim kurduklarına ve bu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Trump ile Kim silahsızlandırılmış bölgede görüşmüştü

Trump, Kim ile “silahsızlandırılmış bölge”de Freedom House’da 50 dakika süren görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Nükleer müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Trump, “Kapsamlı bir anlaşma yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu harika, tarihi bir gündü.” demişti.

Trump, Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlara dair soru üzerine “Yaptırımlar kalacak ama müzakereler sürecinde bir noktada bazı şeyler olabilir.” ifadesini kullanmıştı.

Trump ile Kim “silahsızlandırılmış bölge”de buluştu
Barack Obama döneminde ABD yönetiminin Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması için hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, 2,5 yıllık başkanlığı döneminde barışı sağladıklarını dile getirmişti.

Kuzey Kore’nin mayıs ayında yaptığı füze denemeleriyle ilgili Trump, “Bunlar pratikte hemen her ülkenin test edeceği füzelerdi ve en önemlisi nükleer deneme yapılmadı.” ifadesine yer vermişti.

Trump görüşmeleri sırasında ayrıca Kuzey Kore lideri Kim’i Beyaz Saray’a davet edebileceğini söylemişti.

Kim Jong-un da buna karşılık olarak Trump’ı Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a davet etmekten onur duyacağını belirtmişti.

Diğer yandan Kim, Trump’ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek için bu kısa ziyareti yaptığını belirterek, Trump’ın sınır çizgisini geçmesini, “hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem” olarak nitelendirmişti.

Trump, Koreler arası sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı olmuştu.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018’de Singapur’da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

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Güney Kore, Trump-Kim Görüşmesiyle İlgili Bilgilendirildi Haberi

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