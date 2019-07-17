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Görevden Alma Ve Yeni Atamalar Sürüyor
15 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 15:01

Görevden Alma Ve Yeni Atamalar Sürüyor

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevden alma ve atamaları şu şekilde duyurdu: "Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. İsmet ESENYEL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Turizm ve

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevden alma ve atamaları şu şekilde duyurdu:

“Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. İsmet ESENYEL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı mevkiine Sn. Mustafa ERİŞMEN 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, İstatistik Kurumu Başkanı mevkiine Sn. Türel ÖKSÜZOĞLU 15.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Özel Kalem  Müdürü Sn. Türker YÜKSEL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Sn. İpek TÜCCAROĞLU 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Emirali ÇOBANOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Sn. Osman ERÇAL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı mevkiine Sn. Salih KASAP 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Maliye Bakanlık, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sn. Ersin ŞAHDUR 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.”

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