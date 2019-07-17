TaÅŸeronlar Taleplerini Ä°Ã§eren YazÄ±yÄ± BaÅŸbakanâ€™A Sundu

BaÅŸbakan Ersin Tatar, uzun vadede yerli iÅŸgÃ¼cÃ¼ olanaklarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve bu anlamda dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶yledi.

Osman Amca baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Ä°nÅŸaat TaÅŸeronlarÄ± BirliÄŸi yÃ¶netimini kabul etti.

BaÅŸbakanlÄ±kta 12.20â€™de gerÃ§ekleÅŸen kabulde Osman Amca, BirliÄŸin hÃ¼kÃ¼metten taleplerini iÃ§eren ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± Maliye, Ä°Ã§iÅŸleri, Ã‡alÄ±ÅŸma ve UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±klarÄ±na da yapÄ±lan yazÄ±yÄ± sundu.

Amca kabulde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkede karÄ±n tokluÄŸuna Ã§alÄ±ÅŸÄ±p kazandÄ±klarÄ± parayÄ± da Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve yapÄ±lacak bir dÃ¼zenlemeyle yabancÄ± iÅŸÃ§ilerin kademeli olarak belli bir mÃ¼ddet sonra KKTCâ€™den Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve azaltÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ± yerine dili, dini, Ä±rkÄ± KÄ±brÄ±sâ€™a daha uygun olan TÃ¼rkiyeâ€™den iÅŸÃ§ilerin adada Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n daha doÄŸru bir uygulama olacaÄŸÄ±nÄ± savunan Amca, iki Ã§alÄ±ÅŸma bakanÄ±nÄ±n bu konuyu karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oturup Ã§Ã¶zebileceÄŸini, Ã¼lkedeki iÅŸverenlerin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkeden insanlarÄ± yetiÅŸtirmek iÃ§in ayrÄ±ca vakit harcama lÃ¼ksÃ¼ bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde baÅŸÄ±boÅŸluk ve kontrolsÃ¼zlÃ¼k nedeniyle kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fazla olduÄŸunu savunan Amca, polisin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemlerin artarak devam etmesini istedi.

TaÅŸeronlar BirliÄŸi Ã¼yelerinin Sosyal Sigorta, Ä°htiyat SandÄ±ÄŸÄ± ve vergi Ã¶demelerinde zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Amca, bu konularda da genel bir af veya bu kalemlerin Ã¶denebilmesini kolaylaÅŸtÄ±rma beklentisi iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan Ersin Tatar, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Faiz SucuoÄŸluâ€™nun bu konularda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, ihtiyaÃ§ duyulan sektÃ¶rlerde Ã§alÄ±ÅŸacak yerli personel bulunamamasÄ±ndan dolayÄ± bu tÃ¼r sorunlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Hem dil hem kÃ¼ltÃ¼r aÃ§Ä±sÄ±ndan TCâ€™den iÅŸÃ§i getirmenin daha doÄŸru olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fakat serbest piyasa ekonomilerinde iÅŸi yapabilecek elemanlarÄ±n istihdam edildiÄŸini belirten Tatar, uzun vadede yerli iÅŸgÃ¼cÃ¼ olanaklarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve bu anlamda dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶yledi.

EÄŸitim sisteminden baÅŸlayarak konunun ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirten tatar, her ÅŸeye raÄŸmen KKTCâ€™nin bÃ¼yÃ¼yen bir Ã¼lke olmaya devam ettiÄŸini kaydetti.

Ä°stikrar saÄŸlanmasÄ± ve ekonomik tedbirler alÄ±nmasÄ±yla KKTCâ€™nin daha da bÃ¼yÃ¼yebileceÄŸini ifade eden BaÅŸbakan, DPÃ–â€™nÃ¼n bu konuda gÃ¶stereceÄŸi verilerin Ã¶nemine iÅŸaret etti ve bu bÃ¼yÃ¼meden maksimum faydanÄ±n saÄŸlanmasÄ±, istihdam saÄŸlanabilmesi, bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda katma deÄŸer yaratÄ±labilmesi ve paranÄ±n Ã¼lke iÃ§inde kalmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesiyle haksÄ±z rekabetin ortadan kalkmasÄ±nÄ±n doÄŸru orantÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Tatar, yabancÄ± iÅŸÃ§inin nitelikli olmasÄ±nÄ±n da iÅŸ barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.