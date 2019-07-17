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Başbakan Tatar, 15 Temmuz 1974 Darbesi’Nin 45.yıldönümü Dolayısıyla Açıklama Yaptı
15 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 15:02

Başbakan Tatar, 15 Temmuz 1974 Darbesi’Nin 45.yıldönümü Dolayısıyla Açıklama Yaptı

Başbakan Ersin Tatar, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anavatan Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin büyük bir oyunun parçası olduğunu belirtti. “Bize göre, söz konusu hain darbe ile he

Başbakan Ersin Tatar, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anavatan Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin büyük bir oyunun parçası olduğunu belirtti.

“Bize göre, söz konusu hain darbe ile hedeflenen, Türkiye’yi haklarını korumakta zafiyete uğratmak, uydu bir ülke haline getirmekti” diyen Tatar, “Türk milleti, demokrasiye olan bağlılığı, kahramanlığı, cesareti ile oyunu bozduğuna, darbeyi önlediğine işaret etti.

Tatar, “Türkiye bugün, Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte hidrokarbon kaynaklarındaki hakkını, hukukunu koruyabilmek adına sismik araştırmalar yapıp, sondaj çalışmaları başlatabiliyorsa bu darbe girişiminin önlenmesi sayesindedir.
Türkiye bugün, milli savunma sanayi konusunda önemli adımlar atabiliyor, savunmasını güçlendirmek için S-400 füzelerini alabiliyorsa bu, demokrasi adına, milletin bekası için şehit düşerek darbecilere dur diyen şehitler, gaziler sayesindedir” ifadelerini kullandı.

Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak dün olduğu gibi, bugün de Anavatan Türkiye’nin Atatürkçü çizgiden sapmadan, demokrasiden uzaklaşmadan çağdaş ilerleyişini devam ettirmesini desteklediklerini de kaydederek, güçlü, çağdaş bir Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü, İslam ve Türk dünyası için yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, Bu vesile ile Türk demokrasisi ve milli birliği için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi sevgi ve saygıyla kucaklarım.” dedi.

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Başbakan Tatar, 15 Temmuz 1974 Darbesi’Nin 45.yıldönümü Dolayısıyla Açıklama Yaptı Haberi

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