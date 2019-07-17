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Başçeri:251 Vatandaşımızı Tek Gecede Kaybetmenin Hüznünü, Direnişin Gururunu Yaşıyoruz
15 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 15:02

Başçeri:251 Vatandaşımızı Tek Gecede Kaybetmenin Hüznünü, Direnişin Gururunu Yaşıyoruz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde de kutlanıyor. Gün dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, gün dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinl

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde de kutlanıyor.

Gün dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, gün dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi…

Büyükelçi Başçeri, “251 vatandaşımızın şehit olduğu 2 binden fazla vatandaşımızın yaralandığı menfur terör saldırısını gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır” dedi…

Büyükelçi Başçeri, 3 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı külliyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Gölbaşındaki Polis Özel harekat Merkezi ve emniyet binalarının bombalandığını, sivil halkın üzerine tanklar sürüldüğünü, havadan bombalar yağdırıldığını ve helikopterlerden ateş açıldığını anımsattı…

Büyükelçi Başçeri, “Fetullahçı Terör Örgütü’nün devlete yönelik oluşturduğu büyük tehdidin bertaraf edilmesindeki en büyük pay; kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını Devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk Halkı olmuştur. 82 milyon vatan evladı bugün de 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi vatanının istikbaline göz dikenlere asla müsaade etmeyecektir” dedi.

Bugün hem derin kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreklerinde hissettiklerini kaydeden Büyükelçi Başçeri, bir taraftan 251 kişiyi bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşadıklarını diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi…

Türk milletinin cesareti, dirayeti ve mücadelesi ile Çanakkale ruhunun, Kuva-yi Milliye şuurunun halen diri olduğunu ispat ettiğini ifade eden Büyükelçi Başçeri, “Bizim görevimiz de bu gerçeğin unutulmaması ve her daim hatırlanmasını sağlamaktır” dedi…

Geçtiğimiz üç yıl içerisinde Devletin temel önceliklerinden birinin yurt içi ve yurt dışında Fetullahçı Terör Örgütü ile Mücadele olduğunu vurgulayan Büyükelçi Başçeri, yurt içinde öncelikle 15 Temmuz sorumlularının hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermeleri sağlandığını, Fetullahçı Terör Örgütü’nün devlet Kurumları içerisindeki örgütsel yapılanması deşifre edilerek mensupları hakkında idari ve adli süreçlerin başladığını ve nihai tahlilde örgütün paralel devlet yapılanmasının çökertildiğini kaydetti…

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