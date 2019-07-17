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15 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 15:02
Owoyalr ZanlÄ±larÄ±na Sekizer GÃ¼n Tutukluluk Emri Verildi!
33 yaÅŸÄ±ndaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr 'Ä±n Ã¶ldÃ¼rmesi olayÄ± ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, olayla baÄŸlantÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼len 11 kiÅŸi bugÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± LefkoÅŸa Kaza Mahkemesi tarafÄ±ndan aleyhlerinde sekize
33 yaÅŸÄ±ndaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr â€˜Ä±n Ã¶ldÃ¼rmesi olayÄ± ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, olayla baÄŸlantÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼len 11 kiÅŸi bugÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± LefkoÅŸa Kaza Mahkemesi tarafÄ±ndan aleyhlerinde sekizer gÃ¼n tutukluluk emri verildi.
Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.
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