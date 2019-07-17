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Çavuşoğlu: Süreç Seyrinde Devam Ediyor
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 sistemi teslimatına ilişkin sürecin seyrinde devam ettiğini belirterek, “Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek” dedi.
Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda ortak basın toplantısı düzenledi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na intikaline ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi: “ Bitmiş bir anlaşma ve süreç seyrinde devam ediyor. Biz bu işleri koordine ediyoruz. Uçak izni olsun, gelecek personel izni olsun, bu konularla ilgili süreçler de devam ediyor. Zaten Millî Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek.”
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans