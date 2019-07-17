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Burcu:çıkış Yolu Cezalandırma Değil, İşbirliğinde
16 Temmuz 2019 Salı Saat 12:44

Burcu:çıkış Yolu Cezalandırma Değil, İşbirliğinde

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Rum Liderliği’nin, AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durum olduğu yorumu yaptı. Sözcü a

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Rum Liderliği’nin, AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durum olduğu yorumu yaptı.

Sözcü açıklamasında, AB’nin bu tutumunun Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı koymadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun ifadeleri şu şekilde:

“GKRY bütün ısrarlı uyarılarımıza rağmen, hidrokarbon faaliyetlerini tek yanlı olarak sürdürmeye devam edince, Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye aynı şeyi yapmaktan başka bir seçenek bırakmamıştır.

Bu şekilde yarattıkları gerginlik ortamının değiştirilmesi ve tansiyonun düşürülmesi adına, bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı hidrokarbon çalışmalarının birlikte ele alınması için ortak bir komite kurulması önerisini detaylı bir biçimde Sayın Anastasiadis’e sunmuştur. Cumhurbaşkanımız’ın bu önerisi adamız ve etrafımızdaki coğrafyayı, aynı zamanda enerji çeşitliliği ve güvenliği bakımından alternatifler arayan AB’yi de rahatlatacak bir öneridir.

Önerilerimiz henüz karşı tarafın değerlendirmesine açık bir durumdayken, beklentimiz AB’nin Rum Yönetimine bu önerilerimizi ciddiyetle ele alıp değerlendirmesini telkin etmesi yönündeydi. Bunu yapmayıp tam tersi olarak AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur.

AB’nin bu tutumu Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı koymamaktadır. Bölgemizdeki gerginliğin azaltılmasına ve tıkanıklıkların aşılmasına yönelik arayışlar için çıkış yolu, cezalandırmaktan değil diyaloğa dayalı hakkaniyetli bir işbirliğinden geçmektedir.”

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