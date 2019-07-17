Bakan Oğuz, Karzaoğlu Ve Poyraz’ı Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,Orman Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Cemil Karzaoğlu ve dairenin eski müdürü Ercan Poyraz’ı kabul etti.

Bakan Oğuz, Poyraz’a daireye vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Oğuz, Orman Dairesi yeni müdürü Karzaoğlu’na da görevinde başarılar diledi.