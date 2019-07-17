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Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 Mesajı: Nisan 2020’de Son Noktayı Koyuyoruz
16 Temmuz 2019 Salı Saat 12:45

Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 Mesajı: Nisan 2020’de Son Noktayı Koyuyoruz

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar: 15 Temmuz gecesi, darbecilerin hedef tahtasına k

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni’nde konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

15 Temmuz gecesi, darbecilerin hedef tahtasına koyduğu kurumlardan ilki, Emniyet Teşkilatımızdı. Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Başkanlığımızla beraber, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz de gece boyunca FETÖ’cü alçaklar tarafından ağır saldırıya maruz kaldı. Ortaya çıkan her görüntü, darbecilerin yok ettiklerini sandıkları her kayıt, o gece burada yaşanan vahşetin boyutlarını bizlere tekrar hatırlatıyor. Bu hainlerin gözlerini kendi insanlarına, kendi meslektaşlarına karşı vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın diyecek kadar kin durmuştu.

Acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde sürükleyecek, bir de utanmadan onların fotoğraflarını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardı. FETÖ’cülerin bu kin ve nefretinden Ankara Emniyetimiz de maalesef nasibini aldı. Tanklarla kuşatılan, helikopterlerle taranan, uçaklarla bombalanan bu bina, oluşan tahribat sebebiyle artık kullanılamaz hale gelmişti. Ne yaptılar? Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, beraber olalım, kardeş olalım, bu işi bitiririz.

Şimdi daha donanımlı, sizlere daha iyi hizmet verecek yeni bir binayı teşkilatımıza kazandırmak için hemen çalışmalara başladık. İşte Gölbaşı’ndaki bina da muhteşem, şurada orada hizmetinin verir durumda, açılışını yapmıştık. Yaklaşık bir buçuk yıllık yoğun bir çalışmanın ardından toplam kullanım alanı 32 bin metrekare olan yeni binamızı tamamladık. Ankara biliyorsunuz aynı zamanda bir Selçuklu şehridir. Dedik ki, Selçuklu mimarisi Ankara Emniyet Müdürlüğü binamıza hakim olsun. Sadece o değil, aynı zamanda burada akıllı bir bina olsun, modern bir bina olsun, 3 özelliği taşısın dedik ve bu 3 özellikle şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü binası yapılmış oldu.

Bu güzel bina öncelikle sizlerin fedakarlığının bir timsalidir. Bu bina aynı zamanda polisiyle, istihbaratçısıyla, askeriyle, siviliyle, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cülere karşı verdiğimiz destansı mücadelenin de sembolüdür. Ankara Emniyet Müdürlüğümüz inşallah bu eserin ruhuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde insanımıza hizmet etmeyi sürdürecektir.

Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe Allah’ın izniyle hiç kimse bu millete diz çöktüremeyecektir. Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz, istihbaratçılarımız olduğu sürece hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir.

Ülkemizi ekonomide, güvenlikte, savunma sanayiinde, dış politikada çok daha ileri taşıyacak adımları atıyoruz. İşte şu anda S-400’lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, onları bir yerlere yerleştiremez dediler, almanız doğru olmaz dediler ve bugün itibarıyla sekizinci uçak da geldi, o da içindekileri boşaltmaya başladı. İnşallah Nisan 2020’de son noktayı koyuyoruz. Bununla birlikte hava savunma sistemlerimizle dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef, ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak. Bunu yapacağız. Daha ileri gideceğiz.

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