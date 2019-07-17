Rusya’dan, TÃ¼rkiye’ye S-400 SevkiyatÄ± SÃ¼rÃ¼yor

Rusyaâ€™dan, TÃ¼rkiyeâ€™ye S-400 sevkiyatÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

S-400 Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemiâ€™ne ait malzemelerin sevkiyatÄ± kapsamÄ±nda sekizinci ve dokuzuncu uÃ§aklarÄ±n, MÃ¼rted Hava MeydanÄ±â€™na indiÄŸini duyurdu.

S-400â€™ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol Ã¼nitesi, fÃ¼ze rampasÄ± ve angajman radarÄ± olmak Ã¼zere 4 ayrÄ± parÃ§adan oluÅŸuyor.Â FÃ¼ze dÄ±ÅŸÄ±ndaki parÃ§alar hava yoluyla TÃ¼rkiyeâ€™ye getirilecek ve burada birleÅŸtirilecek.

Bu kapsamda 9 uÃ§akla gÃ¶nderilen parÃ§alar gÃ¼venli hangarlara yerleÅŸtiriliyor.

S-400 hava savunma sisteminin en hassas parÃ§alarÄ± olan fÃ¼zelerse deniz yoluyla teslim edilecek.