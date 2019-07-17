Mevlüt Çavuşoğlu, Mogherini İle Görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve AB Yüksek Temsilcisi Mogherini görüşmede Doğu Akdeniz konusunu ele aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, aynı konuda dün de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile telefon görüşmeleri yapmıştı.