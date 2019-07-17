Ab, TÃ¼rkiye’nin Sondaj Faaliyetlerini Ã–nleme Ä°ddiasÄ±yla BazÄ± Kararlar AldÄ±

Avrupa BirliÄŸi , TÃ¼rkiyeâ€™nin DoÄŸu Akdenizâ€™deki sondaj faaliyetlerine yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli kararlar aldÄ±

AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla BrÃ¼kselâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilen DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Konseyi ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda sonuÃ§ bildirgesi yayÄ±nlandÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™nin DoÄŸu Akdenizâ€™deki hidrokarbon kaynaklarÄ±na iliÅŸkin faaliyetlerinin yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu savunulan bildirgede, ABâ€™nin bu duruma yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli kararlar aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bildirgede, ABâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™ye saÄŸladÄ±ÄŸÄ± katÄ±lÄ±m Ã¶ncesi fonlarda kesinti yapÄ±lmasÄ±na, Avrupa YatÄ±rÄ±m BankasÄ±â€™nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™deki kredi faaliyetlerinin gÃ¶zden geÃ§irilmesine, TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda devam eden havacÄ±lÄ±k anlaÅŸmasÄ± mÃ¼zakerelerinin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na ve OrtaklÄ±k Konseyi ile Ã¼st dÃ¼zey diyalog toplantÄ±larÄ±na bir sÃ¼reliÄŸine ara verilmesine karar verildiÄŸi kaydedildi.

Bildirgede, TÃ¼rkiyeâ€™nin hidrokarbon arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi halinde ABâ€™nin hedef odaklÄ± tedbir seÃ§enekleri Ã¼zerinde de Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.