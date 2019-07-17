Hindistanâ€™Da Beyin Ä°ltihabÄ± SalgÄ±nlarÄ±nda 177 KiÅŸi YaÅŸamÄ±nÄ± Yitirdi

Hindistanâ€™Ä±n Assam eyaletinde yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana gÃ¶rÃ¼len ensefalit, beyin iltihabÄ±, salgÄ±nlarÄ±nda 177 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Assam Ulusal SaÄŸlÄ±k Misyonuâ€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, eyalette yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana gÃ¶rÃ¼len, Japon ensefaliti virÃ¼sÃ¼nÃ¼n de neden olduklarÄ± dahil akut beyin iltihabÄ± salgÄ±nlarÄ±nda 1350 vaka rapor edildiÄŸi kaydedildi.

Hindistanâ€™da nem ve sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼ksek seviyelere Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± muson mevsiminde sivrisinek Ä±sÄ±rmasÄ±yla yayÄ±lan sÄ±tma, tifo ve beyin iltihabÄ± gibi salgÄ±n hastalÄ±klar yaygÄ±n gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Bihar eyaletinde, haziran ayÄ±ndan bu yana gÃ¶rÃ¼len akut beyin iltihabÄ± salgÄ±nÄ±nda 872 vaka kaydedilmiÅŸ, salgÄ±nda Ã§oÄŸunluÄŸu Ã§ocuk 176 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Â