Hindistan’da Bina Ã‡Ã¶ktÃ¼: 14 Ã–lÃ¼

Hindistanâ€™Ä±n kuzeyinde 4 katlÄ± bir binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkili olduÄŸu Himachal Pradesh eyaletinin Solan kentinde 4 katlÄ± bir bina Ã§Ã¶ktÃ¼.

Yetkililer, enkaz altÄ±nda kalan kiÅŸilerden 13â€™Ã¼ asker 1â€™i sivil 14 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

KurtarÄ±lan 28 kiÅŸi tedavi iÃ§in yakÄ±nlardaki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Hindistanâ€™da muson yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu haziran-eylÃ¼l sezonunda, kÃ¶tÃ¼ inÅŸa edilmiÅŸ duvar ve binalar sÄ±k sÄ±k Ã§Ã¶kÃ¼yor.