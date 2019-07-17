Dikmen’De Basketbol Coşkusu Tamamlandı

Dikmen Belediyesi tarafından 11 Meşale Festivali çerçevesinde organize edilen ve 4.Sokak Basketbolu Turnuvası tamamlandı. Karşılaşmalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve diğer yetkililer verdi.

Dikmen Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10.’su gerçekleştirilen 11 Meşale Festivali çerçevesinde organize edilen 4.Sokak Basketbolu Turnuvası tamamlandı.

Sponsorluklarını, Hediyem Su, Compiteriun ve Reyer Petrol’un yaptığı Arılar, Minikler, U14, U16, U18, Büyükler ve Masterler olmak üzere toplam 7 kategoride iki gün boyunca devam eden turnuvada 57 takım mücadele ederken, birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Karşılaşmalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini DİGEM Başkanı Osman Çelebi ve diğer yetkililer verdiler.

Dereceye girenler şöyle:

Arı Kız

1.CBA Kırmızı

2.Gommalar

Arı Erkek

1.BAM

2.KOOP 1

U12 Kız

1.CBA 1

2.CBA 2

U12 Erkek

1.Ballers

2.Şampiyonlar

U14 Erkek

1.Dezza

2.Come Back

U16 Erkek

1.Mediterranean Bulls

2.Dezza

U18 Kız

1.Avengers

2.Extreme

U18 Erkek

1.Ganstar Paradise

2.Trasherz

Büyük Kadın

1.Red Cross

2.Emine

Büyük Erkek

1.At Arabası

2.Ringers

Masterler

1.Çürümüş ve Paslılar

2.Nostalji